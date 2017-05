Park Girls Win Swimming State Championship

Final results Friday from the West Virginia state high school swimming championships at the West Virginia University Natatorium: (Note consolation finals determined seventh- through 12th-place finishers):



Girls 2017 Meet Results



Girls 200 Yard Medley Relay



(A - Final) 1, Wheeling Park 'A' (Heilman, Sarah SO, Bischof,



Lydia FR, White, Victoria JR, Donzella, Kat SR), 1:56.95. 2, George Washington



HS 'A' (Swint, Madeleine SO, Jackson, Savannah SO, Thompson, Alayna SR,



O'Dell, Karly JR), 1:57.22. 3, Charleston Catholic 'A' (Malinoski, Emma SR,



Kay, Mary Kathryn SR, Carr, Sara JR, Lewis, Olivia SO), 1:58.88. 4, Jefferson 'A' (Gardner, Kaelyn SR, Orr, Kaitlynne SR, Simmons, Lily JR, Garcia, Maya JR), 2:00.25. 5, Musselman 'A' (Casto, MaKenna SR,



Hull, Emma SR, Hull, Molly SO, Hall, Courtney JR), 2:02.13. 6, Bridgeport'A' (Stallman, Sarah M SO, Lehosit, Megan SR, Soltesz, Jenna JR, Wilson, Catie JR), 2:02.26. (B - Final) 7, Buckhannon-Upshur 'A'



(Ward, Ivy JR, Kailyn, Bosley JR, Shepherd, Madi SO, Newcome, Brooke L JR), 2:03.42. 8, Hurricane 'A' (Neville, Natalie 10, Assi, Alexia D 12, Anderson, Madelyn 10, Peyton, Grace 12), 2:03.86. 9, University 'A' (McCutchan, Jacqueline SO, Chmiel, Jennifer SR, Kitzmiller, Emma FR, Stockett, Abbey SR), 2:04.08. 10, Brooke 'A' (Donley, Emily SO,



Ossman, Mary SO, Caparros, Leah SR, Harlan, Bethany JR), 2:06.98. 11, Parkersburg 'A' (Cox, Gemma E SR, Poling, Ashlyn M SR, Sands, Mariah R SO, Rexroad, Kaitlyn R SR), 2:08.40. 12, Capital 'A' (Carpenter, Chloe SO, Hoffman, Kassie V SO, Chambers, Callie FR, Perry, Callie SR), 2:09.09.



Girls 200 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Abruzzino, Adriana, FSHS, 1:56.00. 2, Rittinger, Alyssa M, WIN,



1:56.46. 3, Riggs, Abigail R, MHS, 1:58.78. 4, Cox, Grace A, PKHS, 1:59.37. 5,



O'Dell, Karly, GWHS, 2:01.59. 6, Chmiel, Jennifer, UHS14, 2:06.37. (B - Final)



7, Muller, Meredith, FSHS, 2:08.84. 8, Simmons, Lily, JEFF, 2:09.41. 9,



Veilleux, Julie, VILLE, 2:09.86. 10, Burns, Makayla, PSHS, 2:10.73. 11,



Collett, Julia R, PKHS, 2:13.83. 12, Kailyn, Bosley, B-UHS, 2:16.13.



Girls 200 Yard IM



(A - Final) 1, Deem, Courtney, MHS, 2:11.58. 2, Clonch, Grace, CAP, 2:18.83.



3, Jackson, Savannah, GWHS, 2:19.36. 4, Bischof, Lydia, WPHS, 2:19.92. 5,



White, Victoria, WPHS, 2:20.33. 6, Snider, Kate M, PKHS, 2:21.19. (B - Final)



7, Gardner, Kaelyn, JEFF, 2:21.77. 8, Gross, Bojena, SJHS, 2:24.21. 9, Kay,



Mary Kathryn, CCHS, 2:27.95. 10, Soltesz, Jenna, BHS, 2:30.86. 11, Lamb,



Callie, PVHS, 2:33.08. 12, Stumpf, Kaitlyn, WEIR, 2:36.22.



Girls 50 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Carr, Sara, CCHS, 24.43. 2, Raines, Regan E, SAHS, 24.47. 3,



McCutchan, Jacqueline, UHS14, 25.06. 4, Stallman, Sarah M, BHS, 25.67. 5,



Moore, McKenna, MHS, 25.85. 6, Gouzd, Brailey, FSHS, 26.58. (B - Final) 7,



Wilson, Catie, BHS, 26.19. 8, Newcome, Brooke L, B-UHS, 26.41. 9, Mazelon,



Leah, FSHS, 26.48. 10, Orr, Kaitlynne, JEFF, 26.57. 11, Phillips, Lauren T,



SCHS, 26.93. 12, Donzella, Kat, WPHS, 27.06.



Girls 100 Yard Butterfly



(A - Final) 1, Heilman, Sarah, WPHS, 1:00.00. 2, Drennen, Kelsie, FSHS,



1:00.22. 3, Gardner, Kaelyn, JEFF, 1:02.31. 4, Thompson, Alayna, GWHS,



1:02.49. 5, Moore, McKenna, MHS, 1:03.02. 6, Shingleton, Carley, LHS, 1:03.19.



(B - Final) 7, Collett, Olivia G, PKHS, 1:04.98. 8, Lewis, Olivia, CCHS,



1:06.65. 9, Jones, Gabriella M, RCB, 1:06.87. 10, Soltesz, Jenna, BHS,



1:08.08. 11, Gouzd, Brailey, FSHS, 1:08.42. 12, Anderson, Madelyn, HURR,



1:09.50.



Girls 100 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Deem, Courtney, MHS, 52.40. 2, Raines, Regan E, SAHS, 53.14. 3,



Carr, Sara, CCHS, 53.71. 4, Cox, Grace A, PKHS, 54.62. 5, Stallman, Sarah M,



BHS, 55.59. 6, Shepherd, Madi, B-UHS, 58.14. (B - Final) 7, Kay, Mary Kathryn,



CCHS, 58.65. 8, Peyton, Grace, HURR, 59.29. 9, Lacaria, Maria, BHS, 1:00.41.



10, Burns, Makayla, PSHS, 1:00.62. 11, Mazelon, Leah, FSHS, 1:00.94. 12,



Taylor, Cheyenne, PBHS, 1:01.52.



Girls 500 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Rittinger, Alyssa M, WIN, 5:13.05. 2, Riggs, Abigail R, MHS,



5:17.10. 3, Abruzzino, Adriana, FSHS, 5:20.92. 4, O'Dell, Karly, GWHS,



5:29.01. 5, White, Victoria, WPHS, 5:35.55. 6, Simmons, Lily, JEFF, 5:45.75.



(B - Final) 7, Thompson, Alayna, GWHS, 5:46.51. 8, Collett, Olivia G, PKHS,



5:48.33. 9, Stumpf, Kaitlyn, WEIR, 5:51.91. 10, Muller, Meredith, FSHS,



5:53.39. 11, Ossman, Mary, BRK, 5:59.82. 12, Gibson, Isabella, ND, 6:02.12.



Girls 200 Yard Freestyle Relay



(A - Final) 1, Fairmont Senior 'A' (Drennen, Kelsie JR, Mazelon,



Leah JR, Gouzd, Brailey FR, Abruzzino, Adriana SO), 1:42.90. 2, Parkersburg



'A' (Collett, Julia R SR, Collett, Olivia G SO, Snider, Kate M JR,



Cox, Grace A FR), 1:44.30. 3, Bridgeport'A' (Lacaria, Maria FR,



Signorelli, Cheri FR, Wilson, Catie JR, Stallman, Sarah M SO), 1:47.18. 4,



Jefferson 'A' (Gardner, Kaelyn SR, Garcia, Maya JR, Simmons, Lily



JR, Orr, Kaitlynne SR), 1:47.99. 5, Hurricane 'A' (Anderson,



Madelyn 10, Peyton, Grace 12, Neville, Natalie 10, Assi, Alexia D 12),



1:50.55. 6, Wheeling Park 'A' (Donzella, Kat SR, Moffett, Sydney



SR, McCabe, Melina SO, Hickman, Alexa SR), 1:50.84. (B - Final) 7, St. Albans



'A' (Oliver, Reagan JR, Beck, Rachel SR, Humphreys, Samantha FR,



Raines, Regan E JR), 1:51.16. 8, George Washington 'A' (Lorea, Josie SO,



Smithson, Carly SO, Nichols, Madison SO, Hemsworth, Abigail FR), 1:53.19. 9,



Capital 'A' (Chambers, Callie FR, Dolin, Hannah SO, Hoffman,



Kassie V SO, Perry, Callie SR), 1:53.94. 10, Musselman 'A' (Casto,



MaKenna SR, Hall, Courtney JR, Hull, Emma SR, Hull, Molly SO), 1:54.23. 10,



South Charleston 'A' (Phillips, Lauren T JR, Shomo, Kristen E SR,



Poe, Allyson N JR, Bare, Kelley J SR), 1:54.23. 12, Parkersburg South



'A' (Wright, Sierra SR, Burns, Makayla JR, Hudgins, Kristen SR, Fink,



Cassie FR), 1:54.74.



Girls 100 Yard Backstroke



(A - Final) 1, Drennen, Kelsie, FSHS, 1:00.51. 2, Heilman, Sarah, WPHS,



1:00.77. 3, McCutchan, Jacqueline, UHS14, 1:01.85. 4, Snider, Kate M, PKHS,



1:04.28. 5, Shingleton, Carley, LHS, 1:04.95. 6, Swint, Madeleine, GWHS,



1:05.96. (B - Final) 7, Shepherd, Madi, B-UHS, 1:06.07. 8, Payne, Cameron,



WAHS, 1:06.20. 9, Caparros, Leah, BRK, 1:06.99. 10, Voorhees, Abby, MHS,



1:07.41. 11, Newcome, Brooke L, B-UHS, 1:08.20. 12, Lamb, Callie, PVHS,



1:08.55. --, Chambers, Ellen M, HHS, DFS.



Girls 100 Yard Breaststroke



(A - Final) 1, Jackson, Savannah, GWHS, 1:10.17. 2, Clonch, Grace, CAP,



1:10.31. 3, Hull, Emma, MUHS, 1:11.06. 4, Chmiel, Jennifer, UHS14, 1:11.93. 5,



Gross, Bojena, SJHS, 1:13.24. 6, Bischof, Lydia, WPHS, 1:14.54. (B - Final) 7,



Orr, Kaitlynne, JEFF, 1:14.77. 8, Assi, Alexia D, HURR, 1:15.50. 9, Hickman,



Alexa, WPHS, 1:17.01. 10, Kuhn, Emily, CMHS, 1:17.74. 11, Veilleux, Julie,



VILLE, 1:18.88. 12, Poling, Ashlyn M, PKHS, 1:19.09.



Girls 400 Yard Freestyle Relay



(A - Final) 1, Morgantown 'A' (Moore, McKenna FR, Voorhees, Abby



JR, Riggs, Abigail R JR, Deem, Courtney SR), 3:42.07. 2, FAIRMONT SENIOR HIGH



SCHOOL 'A' (Drennen, Kelsie JR, Muller, Meredith JR, Gouzd, Brailey FR,



Abruzzino, Adriana SO), 3:48.29. 3, Parkersburg 'A' (Collett,



Julia R SR, Collett, Olivia G SO, Snider, Kate M JR, Cox, Grace A FR),



3:49.72. 4, George Washington HS 'A' (Swint, Madeleine SO, Jackson, Savannah



SO, Thompson, Alayna SR, O'Dell, Karly JR), 3:50.14. 5, Wheeling Park



SCHOOL 'A' (White, Victoria JR, Donzella, Kat SR, Bischof, Lydia FR, Heilman,



Sarah SO), 3:53.78. 6, Charleston Catholic 'A' (Kay, Mary Kathryn SR,



Malinoski, Emma SR, Lewis, Olivia SO, Carr, Sara JR), 3:56.94. (B - Final) 7,



Buckhannon-Upshur 'A' (Shepherd, Madi SO, Ward, Ivy JR, Kailyn,



Bosley JR, Newcome, Brooke L JR), 4:04.72. 8, Hurricane 'A'



(Peyton, Grace 12, Neville, Natalie 10, Thomas, Mallory 10, Assi, Alexia D



12), 4:08.16. 9, Hedgesville 'A' (Marsal, Eulalia SO, Fonner,



Sarah JR, Fuller, Riley SO, Veilleux, Julie FR), 4:09.22. 10, ST ALBANS HIGH



SCHOOL 'A' (Beck, Rachel SR, Oliver, Reagan JR, Humphreys, Samantha FR,



Raines, Regan E JR), 4:10.47. 11, Parkersburg South 'A' (Wright,



Sierra SR, Burns, Makayla JR, Miller, Sophie FR, Fink, Cassie FR), 4:12.28.



12, SOUTH CHARLESTON HIGH SCHOOL 'A' (Poe, Allyson N JR, Shomo, Kristen E SR,



Bare, Kelley J SR, Phillips, Lauren T JR), 4:14.54.



Women - Team Rankings



1, Wheeling Park, 144. 2, Fairmont Senior High School, 142. 3,George Washington HS, 134. 4, Morgantown, 112. 5, Parkersburg, 111. 6, Jefferson, 87. 7, Charleston Catholic, 86. 8,Bridgeport, 80. 9, University, 52. 9, Buckhannon-Upshur, 52. 11, Hurricane, 51. 12, St Albans, 46. 13, Musselman, 37. 14, Capital, 36. 15, Winfield, 29. 16, Libertyl, 19. 17, St Joe, 15. 18, Hedgesville, 14. 19, Brooke, 12. 19, Parkersburg South, 12. 21, South Charleston, 9. 22, Washington, 5. 22, Weir, 5. 24, Robert C Byrd, 4. 25, Pikeview, 3. 25, Cabell Midland, 3. 27, Notre Dame, 1. 27, Philip Barbour, 1.

Boys 2017 State Meet Results

Boys 200 Yard Medley Relay



(A - Final) 1, George Washington 'A' (Penn, Cameron SO, Reed, Patrick SR,



Hageboeck, Robbie JR, Sutton, Adam SR), 1:42.62. 2, Parkersburg



'A' (Snider, David M SO, Azinger, Aidan T SO, Burd, Nathan E SR, Colvin, Brady



W SO), 1:44.32. 3, Hurricane 'A' (Newman, Cole C 11, Laskey, Caleb



12, Lyons, Michael 12, Assi, Alik 10), 1:45.97. 4, Bridgeport 'A'



(Hess, Harrison SR, Carter, John M SO, McIntyre, Devin C SR, Malcolm, Kyle



SO), 1:47.83. 5, Parkersburg South 'A' (Fletcher, Reece JR,



Wright, Seth SR, Lawson, Brandon SR, Wilson, Devan SR), 1:48.25. 6, Weir



'A' (Visnic, Wil T JR, Virtue, Tyler SR, Miller, Michael JR, Piatt,



Isaac SR), 1:48.89. (B - Final) 7, Wheeling Park 'A' (Lucas, Caleb



SO, Butts, Ronald SR, Schellhase, Charles SO, Seals, Zach SO), 1:51.77. 8,



Notre Dame 'A' (Coole, Jacob JR, Nguyen, Kevin SO, Folio, Joe SR,



Riggs, Chase SR), 1:52.64. 9, Washington 'A' (Costello, Lucas JR,



Carson, Daniel SR, Abreu-Vigil, Gabriel SR, Thomason, Cory JR), 1:52.76. 10,



Farimont Senior 'A' (Stewart, Max JR, Joseph, Austin SR, Smith,



Cam SO, Ciemania, Court FR), 1:54.07. 11, NITRO HIGH SCHOOL 'A' (Fraley, Nick



SR, Harvey, Nathan SO, Klem, Cameron SO, Oxley, Preston SO), 1:55.07. 12,



Huntington 'A' (Edmonds, Nathan SO, Thomas, Collin JR, Sheridan,



Kyle JR, Anderson, Brooks JR), 1:56.61.



Boys 200 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Snider, David M, PKHS, 1:48.70. 2, Hageboeck, Robbie, GWHS,



1:51.84. 3, Visnic, Wil T, WEIR, 1:51.96. 4, Schellhase, Charles, WPHS,



1:52.58. 5, Nordstrom, Griffin, UHS14, 1:55.45. 6, Fox, Billy, JM, 1:55.51. (B



- Final) 7, Carson, Kyle, WAHS, 1:57.76. 8, Pell, Zack, UHS14, 1:57.89. 9,



Wiercioch, Nick, JEFF, 1:57.98. 10, Colvin, Brady W, PKHS, 1:58.32. 11,



Ciemania, Court, FSHS, 1:59.18. 12, Anderson, Brooks, HHS, 1:59.95.



Boys 200 Yard IM



(A - Final) 1, Reed, Patrick, GWHS, 2:02.13. 2, Lyons, Michael, HURR, 2:03.78.



3, Rosencrance, Alex, EHS, 2:09.41. 4, Sutton, Russ R, SSHS, 2:14.43. 5,



Lucas, Caleb, WPHS, 2:17.53. 6, Horvath, Noah, BRK, 2:20.39. (B - Final) 7,



Acklin, Ben, CCHS, 2:18.13. 8, Nguyen, Kevin, ND, 2:20.46. 9, Abreu-Vigil,



Gabriel, WAHS, 2:23.89. 10, Carter, Ben D, PKHS, 2:24.69. 11, Carpenter,



Dylan, PBHS, 2:25.68. 12, Sheridan, Kyle, HHS, 2:26.54.



Boys 50 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Burd, Nathan E, PKHS, 21.77. 2, Collins, Dominic, PSHS, 21.78.



3, Shaver, Cullen, UHS14, 22.13. 4, Mazaleski, Nicholas, JEFF, 22.51. 5,



Justice, Braxton, PVHS, 23.08. 6, Edgell, Gunner, HAHS, 23.14. (B - Final) 7,



Sutton, Adam, GWHS, 23.35. 8, Folio, Joe, ND, 23.48. 9, Bishop, Justin, MART,



23.66. 10, Assi, Alik, HURR, 23.69. 11, Wright, Seth, PSHS, 23.89. 12,



Shephard, Andrew, MHS, 24.08.



Boys 100 Yard Butterfly



(A - Final) 1, Fraley, Nick, NHS, 55.22. 2, Penn, Cameron, GWHS, 55.76. 3,



Marsal-Castan, Josep, VILLE, 56.08. 4, Shephard, Andrew, MHS, 56.29. 5,



Costello, Lucas, WAHS, 56.77. 6, Embrey, Tallan, MHS, 56.83. (B - Final) 7,



Feldhake, Luke P, WWHS, 59.49. 8, Newman, Cole C, HURR, 59.60. 9, McIntyre,



Devin C, BHS, 1:01.18. 10, Bishop, Justin, MART, 1:01.36. 11, Miller, Michael,



WEIR, 1:02.21. 12, Tiffey, Patrick, GWHS, 1:02.23.



Boys 100 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Burd, Nathan E, PKHS, 47.84. 2, Shaver, Cullen, UHS14, 49.24.



3, Collins, Dominic, PSHS, 49.75. 4, Mazaleski, Nicholas, JEFF, 50.57. 5,



Wilson, Devan, PSHS, 52.01. 6, Edgell, Gunner, HAHS, 52.21. (B - Final) 7,



Sutton, Adam, GWHS, 52.05. 8, Folio, Joe, ND, 52.07. 9, Joseph, Austin, FSHS,



52.15. 10, Virtue, Tyler, WEIR, 52.48. 11, Embrey, Tallan, MHS, 53.64. 12,



Anderson, Brooks, HHS, 54.00.



Boys 500 Yard Freestyle



(A - Final) 1, Marsal-Castan, Ricard, VILLE, 4:58.31. 2, Schellhase, Charles,



WPHS, 4:59.12. 3, Visnic, Wil T, WEIR, 5:04.28. 4, Hageboeck, Robbie, GWHS,



5:05.68. 5, Lyons, Michael, HURR, 5:07.39. 6, Nordstrom, Griffin, UHS14,



5:26.91. (B - Final) 7, Marsal-Castan, Josep, VILLE, 5:15.38. 8, Snyder, J



Garrett, CMHS, 5:20.07. 9, Carson, Kyle, WAHS, 5:21.34. 10, Colvin, Brady W,



PKHS, 5:24.16. 11, Ciemania, Court, FSHS, 5:26.52. 12, Sutton, Russ R, SSHS,



5:38.97.



Boys 200 Yard Freestyle Relay



(A - Final) 1, Parkersburg South 'A' (Wilson, Devan SR, Wright,



Seth SR, Lynn, Josh SR, Collins, Dominic JR), 1:32.53. 2, JEFFERSON HIGH



SCHOOL 'A' (Wiercioch, Nick SR, Hanson, Cooper SO, Gottleib, Ethan JR,



Mazaleski, Nicholas SR), 1:33.01. 3, University 'A' (Pell, Zack



SR, Wolter, Karl SR, Nordstrom, Griffin JR, Shaver, Cullen JR), 1:34.56. 4,



Bridgeport 'A' (Smith, Titus SR, McIntyre, Devin C SR, Hess,



Harrison SR, Carter, John M SO), 1:36.35. 5, Hurricane 'A' (Assi,



Alik 10, Newman, Cole C 11, Laskey, Caleb 12, Lyons, Michael 12), 1:36.65. 6,



HAMPSHIRE HIGH SCHOOL 'A' (Edgell, Gunner SR, Lupton, Andrew JR, Lease,



Garrett JR, Kesner, Trace SR), 1:38.18. (B - Final) 7, Elkins 'A'



(Long, Hayden 11, Crumm, Will 12, Shields, Peyton 11, Rosencrance, Alex 11),



1:37.96. 8, JOHN MARSHALL 'A' (Postle, Scott SR, Postle, Walker SR, Fahey,



Jeremy SR, Fox, Billy SR), 1:37.98. 9, Notre Dame 'A' (Riggs,



Chase SR, Nguyen, Kevin SO, Coole, Jacob JR, Folio, Joe SR), 1:38.62. 10,



George Washington 'A' (Sutton, Eli SO, Tiffey, Patrick JR, Price, Gabe SO,



Blankenship, Logan JR), 1:39.56. 11, Farimont Senior 'A' (Smith,



Cam SO, Stewart, Max JR, Ciemania, Court FR, Joseph, Austin SR), 1:39.74. 12,



WEIR HIGH SCHOOL 'A' (Virtue, Tyler SR, Piatt, Isaac SR, Miller, Michael JR,



Visnic, Wil T JR), 1:39.81.



Boys 100 Yard Backstroke



(A - Final) 1, Snider, David M, PKHS, 54.23. 2, Schramm, Austin, WCCHS, 56.02.



3, Penn, Cameron, GWHS, 59.17. 4, Marsal-Castan, Ricard, VILLE, 59.37. 5,



Feldhake, Luke P, WWHS, 59.64. 6, Snyder, J Garrett, CMHS, 1:00.99. (B -



Final) 7, Hess, Harrison, BHS, 1:00.41. 8, Justice, Braxton, PVHS, 1:01.27. 9,



Acklin, Ben, CCHS, 1:02.74. 10, Hanson, Cooper, JEFF, 1:03.05. 11, Horvath,



Noah, BRK, 1:03.16. 12, Fox, Billy, JM, 1:03.27.



Boys 100 Yard Breaststroke



(A - Final) 1, Reed, Patrick, GWHS, 1:00.98. 2, Virtue, Tyler, WEIR, 1:03.95.



3, Fraley, Nick, NHS, 1:05.83. 4, Carter, John M, BHS, 1:06.28. 5,



Rosencrance, Alex, EHS, 1:06.67. 6, Joseph, Austin, FSHS, 1:07.21. (B - Final)



7, Wright, Seth, PSHS, 1:05.39. 8, Wiercioch, Nick, JEFF, 1:08.40. 9, Butts,



Ronald, WPHS, 1:08.59. 10, Miller, Michael, WEIR, 1:09.14. 11, McClaflin,



Eric, WAHS, 1:09.96. 12, Carson, Daniel, WAHS, 1:10.40.



Boys 400 Yard Freestyle Relay



(A - Final) 1, George Washington 'A' (Sutton, Adam SR, Hageboeck, Robbie



JR, Reed, Patrick SR, Penn, Cameron SO), 3:22.08. 2, Parkersburg



'A' (Colvin, Brady W SO, Carter, Ben D SR, Snider, David M SO, Burd, Nathan E



SR), 3:24.63. 3, Parkersburg South 'A' (Wilson, Devan SR, Lawson,



Brandon SR, Lynn, Josh SR, Collins, Dominic JR), 3:29.75. 4, University



'A' (Nordstrom, Griffin JR, Pell, Zack SR, Wolter, Karl SR, Shaver,



Cullen JR), 3:31.72. 5, Washington 'A' (Thomason, Cory JR, Carson,



Kyle SO, McClaflin, Eric FR, Costello, Lucas JR), 3:38.02. 6, Hurricane



'A' (Assi, Alik 10, Laskey, Caleb 12, Buchanan, Jack 11, Newman, Cole C



11), 3:39.74. (B - Final) 7, Morgantown 'A' (Embrey, Tallan SR,



Chaffins, Nick SO, Gresak, Carson FR, Shephard, Andrew SR), 3:39.03. 8,



Wheeling Park 'A' (Schellhase, Charles SO, Butts, Ronald SR,



Seals, Zach SO, Lucas, Caleb SO), 3:39.95. 9, Elkins 'A' (Long,



Hayden 11, Crumm, Will 12, Shields, Peyton 11, Rosencrance, Alex 11), 3:41.86.



10, JOHN MARSHALL 'A' (Postle, Scott SR, Kotson, Brian JR, Fahey, Jeremy SR,



Fox, Billy SR), 3:46.96. 11, Hedgesville 'A' (Marsal-Castan, Josep



JR, Marte-Diaz, Raffy SR, Brown, Adam SR, Marsal-Castan, Ricard SR), 3:49.63.



12, Cabell Midland 'A' (Meadows, Isaac JR, Adams, Hunter JR,



Novotny, Michael SR, Snyder, J Garrett JR), 3:52.02.



Men - Team Rankings



1, George Washington, 166. 2, Parkersburg, 125. 3, Parkersburg South, 120. 4, University, 95. 5, Hurricane, 93. 6, Bridgeport, 66. 7, Weir, 65. 8,Wheeling Park, 62. 9, Jefferson, 60. 10, Washington, 56. 11, Hedgesville, 50. 12, Elkins, 44.13, Morgantown, 37. 14, Hampshire, 36. 15, Notre Dame , 33. 16, Nitro High School, 32. 17, Farimont Senior 27. 18, John Marshall, 26. 19, Woodrow Wilson, 17. 20, Cabell Midland, 16. 21, Pikeview, 15. 22, Wheeling Central, 13. 23, Shady Spring, 12. 24, Brooke, 11. 24, Charleston Catholic, 11. 26, Martinsburg, 7. 27, Huntington, 5. 28, Philip Barbour, 2.

